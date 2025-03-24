Президент UFC Дейна Вайт може дати боксу новий "ковток свіжого повітря" на думку Туркі Аль аш-Шейха. Окрім ідеї тепер стало відомо, скільки боксери зароблятимуть у новій лізі, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Гонорари нової ліги

Гонорари стартують від 20 тисяч доларів. Саме такі суми зароблятимуть боксери без рейтингу за 10-раундовий бій. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг готовий платити 50 тисяч доларів за місце у рейтингу із 5-го по 10-те, а 125 тисяч за позицію із 3-ї по 4-ту.

За бій, на кону якого стоятиме звання чемпіона нової ліги, бійці отримають 375 тисяч. Найбільше Туркі витягне грошей із кишені за захист поясу чемпіона – 750 тисяч доларів.

Раніше Туркі запевняв, що створення нової ліги не буде витісняти чинні боксерські організації або промоутерів. Також у новій лізі боксери боротимуться за чотири пояси.

До слова, український чемпіон Олександр Усик розповів, чи отримував запрошення у нову лігу від Туркі Аль аш-Шейха.