Книба одержал победу над Руисом единогласным решением судей – дважды 114 – 113 и 117 – 110, сообщает 24 Канал. Польский супертяжеловес сумел удивить опытного американца, который в свое время владел титулами чемпиона мира.

Лучший после Усика: мнение журналиста

Коппинджер обратил внимание на то, что на этом фоне еще более весомой выглядит победа Кабаела над Книбой. В начале 2026 года немецкий боксер остановил поляка техническим нокаутом уже в третьем раунде.

Сенсационная победа Дамиана Книбы над Энди Руисом! И на этом фоне победа Агита Кабаела техническим нокаутом в третьем раунде над Книбой в начале этого года теперь приобрела еще больший вес. Кабаел в конечном итоге вполне может оказаться лучшим супертяжеловесом эпохи после Усика,

– написал журналист.

Также Коппинджер отметил способность Руиса восстанавливаться после сложных моментов в бою.

В июне 2026 года, после того как Александр Усик уволил пояс WBC, Кабаела повысили со статуса временного чемпиона до полноправного обладателя титула. На данный момент 34-летний немец остается непобедимым на профессиональном ринге – 27 побед в 27 боях, из которых 19 одержаны нокаутом.