Книба здобув перемогу над Руїсом одностайним рішенням суддів – двічі 114 – 113 та 117 – 110, пише 24 Канал. Польський надважковаговик зумів здивувати досвідченого американця, який свого часу володів титулами чемпіона світу.

Найкращий після Усика: думка журналіста

Коппінджер звернув увагу на те, що на цьому тлі ще більш вагомою виглядає перемога Кабаєла над Книбою. На початку 2026 року німецький боксер зупинив поляка технічним нокаутом уже в третьому раунді.

Сенсаційна перемога Даміана Книби над Енді Руїсом! І на цьому тлі перемога Агіта Кабаєла технічним нокаутом у третьому раунді над Книбою на початку цього року тепер набула ще більшої ваги. Кабаєл зрештою цілком може виявитися найкращим надважковаговиком ери після Усика,

– написав журналіст.

Також Коппінджер відзначив здатність Руїса відновлюватися після важких моментів у бою.

У червні 2026 року, після того як Олександр Усик звільнив пояс WBC, Кабаєла підвищили зі статусу тимчасового чемпіона до повноцінного володаря титулу. Наразі 34-річний німець залишається непереможеним на професійному ринзі – 27 перемог у 27 боях, з яких 19 здобуто нокаутом.