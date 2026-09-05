Журналист назвал боксера, который может стать лучшим в супертяжелом весе после Усика

Известный журналист The Ring Майк Коппинджер положительно оценил перспективы чемпиона WBC Агиты Кабаела. Его оценка прозвучала после сенсационной победы Дамиана Книбы над экс-чемпионом мира Энди Руисом.

Книба одержал победу над Руисом единогласным решением судей – дважды 114 – 113 и 117 – 110, сообщает 24 Канал. Польский супертяжеловес сумел удивить опытного американца, который в свое время владел титулами чемпиона мира.

Лучший после Усика: мнение журналиста

Коппинджер обратил внимание на то, что на этом фоне еще более весомой выглядит победа Кабаела над Книбой. В начале 2026 года немецкий боксер остановил поляка техническим нокаутом уже в третьем раунде.

Сенсационная победа Дамиана Книбы над Энди Руисом! И на этом фоне победа Агита Кабаела техническим нокаутом в третьем раунде над Книбой в начале этого года теперь приобрела еще больший вес. Кабаел в конечном итоге вполне может оказаться лучшим супертяжеловесом эпохи после Усика,

– написал журналист.

Также Коппинджер отметил способность Руиса восстанавливаться после сложных моментов в бою.

Damian Kynba with the upset win over Andy Ruiz. And in the process, Agit Kabayel’s third-round TKO over Kynba earlier this year has aged very well. Kabayel might end up being the best heavyweight of the post-Usyk era. And wow, what recuperative powers from Ruiz to survive that… – Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 5, 2026

В июне 2026 года, после того как Александр Усик уволил пояс WBC, Кабаела повысили со статуса временного чемпиона до полноправного обладателя титула. На данный момент 34-летний немец остается непобедимым на профессиональном ринге – 27 побед в 27 боях, из которых 19 одержаны нокаутом.