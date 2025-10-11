В субботу, 11 октября, состоялся вечер бокса в киевском "Дворце спорта". Ярослав Харцыз сражался в одном из поединков в рамках спортивного шоу.

Соперником украинца был Франко Андреас Кахаль из Аргентины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation.

Как завершился бой Харциз – Кахаль?

Ярослав Харциз активно начал бой против Франко Андреаса Кахаля. Уже в первом раунде украинский боксер дважды отправил аргентинца в нокдаун.

В следующей трехминутке Харциз еще раз дважды отправил Кахаля в нокдаун. После этого рефери остановил бой и засчитал победу украинского боксера – техническим нокаутом.

Видео с боя Харциз – Кахаль:

Что известно о Харцизе?