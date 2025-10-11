У суботу, 11 жовтня, відбувся вечір боксу у київському "Палаці спорту". Ярослав Харциз бився в одному з поєдинків в рамках спортивного шоу.

Суперником українця був Франко Андреас Кахаль з Аргентини. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.

Як завершився бій Харциз – Кахаль?

Ярослав Харциз активно почав бій проти Франко Андреаса Кахаля. Вже у першому раунді український боксер двічі відправив аргентинця у нокдаун.

У наступній трихвилинці Харциз ще раз двічі відправив Кахаля в нокдаун. Після того рефері зупинив бій та зарахував перемогу українського боксера – технічним нокаутом.

Відео з бою Харциз – Кахаль:

Що відомо про Харциза?