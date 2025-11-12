Майк Тайсон заявил, является ли Усик лучшим боксером своего поколения

Майк Тайсон высказал свое мнение о карьере и достижениях Александра Усика. Легендарный американский боксер не скрывает своего восхищения от непобедимого украинского чемпиона.

59-летняя легенда бокса назвал Александра Усика крупнейшим супертяжем поколения украинского боксера. Майк Тайсон отметил непобедимость абсолютного чемпиона мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Hard Rock Bet.

Что Тайсон сказал об Усике?

"Железный Майк" заметил, что разговоры об Усике могут быть разными, но он точно сейчас занимает свое заслуженное место на вершине хевивейта.

Я поражен Александром Усиком. Можно говорить все, что угодно, но сейчас он – величайший супертяж своего поколения. Никто не может его победить. Нет. Он победил всех,

– заявил Майк Тайсон.

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс в комментарии Seconds Out считает, что праймовый Тайсон мог бы одолеть Усика.

"Кто бы смог победить в бою между праймовыми Майком Тайсоном и Александром Усиком? Я думаю, что "Железный Майк", – рассказывал Бриггс.

Каковы последние новости об Александре Усике?