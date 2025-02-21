Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказывал, что дал Тайсону Фьюри 3-4 недели на принятие решения о возобновлении карьеры ради поединка. Однако "Цыганский король" наслаждается отдыхом и не спешит возвращаться в ринг.

К теме Директор Top Rank назвал бой, который вернет Фьюри в ринг

Заявлений о возвращении Фьюри становится все больше

Накануне вечера бокса 22 февраля в ЕР-Рияде Хирн снова заговорил о возможном возвращении в ринг болтливого Тайсона. Известный промоутер анонсировал очередной камбэк Фьюри в бокс ради боя с Эй Джеем, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Также Хирн анонсировал количество поединков, которые его клиент проведет в 2025-м году.

Мы еще не приняли никакого решения относительно будущего Джошуа. Тайсон Фьюри должен вернуться через несколько недель, чтобы драться с Энтони. Мы примем решение о следующем сопернике после 22 февраля. Джошуа дважды будет драться в этом году. Первый бой будет летом, а второй ближе к концу года,

– сказал Эдди Хирн.

Интересно, что ранее промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен анонсировал какие-то грандиозные планы Фьюри, но не стал рассказывать о них. Лишь заинтриговав фанатов бокса.

Отметим, что после очередного окончания карьеры Фьюри уже однажды побывал на публике на одном из вечеров бокса в Манчестере. "Цыганский король" приехал в ринг-сайд, чтобы поддержать своего двоюродного брата Вальтера Фьюри, который подрался в андеркарде боя Чисора – Валлин.