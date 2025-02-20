Спортивный функционер прокомментировал будущее британского супертяжеловеса. Джейкобс придерживается мнения, что Фьюри вернется в ринг ради одного боя, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Вернется ли Фьюри в бокс

Брэд Джейкобс подчеркнул, что Тайсон Фьюри выглядит счастливым после завершения карьеры. Однако "Цыганский король" уже покидал бокс, но впоследствии вернулся. Поэтому никто не знает, что имеет у себя на уме британец.

Директор Top Rank считает, что Фьюри вернется в ринг. Джейкобс назвал бой, ради которого Тайсон снова начнет тренироваться и наденет боксерские перчатки.

Я думаю, что бой с Энтони Джошуа может вернуть его с пенсии, если ситуация будет правильной, и он будет чувствовать себя уверенно. Если нет, Бог благословит его, он заслужил то, что имеет,

– сказал Джейкобс.

Напомним, что Энтони Джошуа горел желанием провести бой с Тайсоном Фьюри. Однако "Цыганский король" в начале 2025 года объявил о решении завершить карьеру.