Промоутер Джошуа анонсировал возвращение Фьюри в ринг ради британской битвы

В начале 2025-го года Тайсон Фьюри неожиданно для всех в очередной раз поставил точку на своей боксерской карьере после двух поражений от Александра Усика. "Цыганский король" не стал ждать британской битвы против Энтони Джошуа.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказывал, что дал Тайсону Фьюри 3-4 недели на принятие решения о возобновлении карьеры ради поединка. Однако "Цыганский король" наслаждается отдыхом и не спешит возвращаться в ринг.

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Заявлений о возвращении Фьюри становится все больше

Накануне вечера бокса 22 февраля в ЕР-Рияде Хирн снова заговорил о возможном возвращении в ринг болтливого Тайсона. Известный промоутер анонсировал очередной камбэк Фьюри в бокс ради боя с Эй Джеем, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Также Хирн анонсировал количество поединков, которые его клиент проведет в 2025-м году.

Мы еще не приняли никакого решения относительно будущего Джошуа. Тайсон Фьюри должен вернуться через несколько недель, чтобы драться с Энтони. Мы примем решение о следующем сопернике после 22 февраля. Джошуа дважды будет драться в этом году. Первый бой будет летом, а второй ближе к концу года,

– сказал Эдди Хирн.

Интересно, что ранее промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен анонсировал какие-то грандиозные планы Фьюри, но не стал рассказывать о них. Лишь заинтриговав фанатов бокса.

Отметим, что после очередного окончания карьеры Фьюри уже однажды побывал на публике на одном из вечеров бокса в Манчестере. "Цыганский король" приехал в ринг-сайд, чтобы поддержать своего двоюродного брата Вальтера Фьюри, который подрался в андеркарде боя Чисора – Валлин.