Известный промоутер Эдди Хирн откровенно рассказал, кто из боксеров имеет все шансы стать следующим чемпионом мира. Этот названный боксер будет чемпионом после ухода на пенсию Александра Усика.

Эдди Хирн вел речь о Мозесе Итауме. Молодому британскому боксеру всего 20 лет, а ему уже пророчат большое будущее и преемственность Александра Усика в королевском весе, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Кого выбрал Эдди Хирн?

Промоутер рассказал, что у "Нового Майка Тайсона" есть несколько вариантов для следующего поединка. Среди потенциальных соперников Филипп Хргович, который 16 августа одолел Дэвида Аделее. Хорват – активный боксер, который может создать проблемы Итауме.

Также Хирн назвал среди кандидатов обязательного претендента по линии WBO Джозефа Паркера. По его мнению, это был бы классный бой. Ведь Итаума – потрясающий боксер, который уже в свои 20 лет достиг мирового уровня.

Он станет следующим чемпионом мира после ухода Усика. Однако ему рано пока думать о титульном поединке. Пусть проведет два или три боя, а потом выходит на ринг, чтобы забрать титул чемпиона мира в супертяжелом весе,

– сказал Хирн.

Напомним, что 16 августа Итаума уже в первом раунде нокаутировал 37-летнего ветерана бокса Диллиана Уайта. Мозес оформил свою 13-ю победу подряд на профи-ринге (11 – нокаутом). Интересно, что после этой победы Итаума заверил, что не будет бросать вызов Александру Усику.

К слову. Если Усик откажется от титула WBO и боя против Паркера, то вакантный пояс могут разыграть Джозеф и Итаума.

В то же время Дерек Чисора рассказал, что мог бы сделать Усик, если бы вышел в один ринг против "Нового Майка Тайсона".