Промоутер Джошуа заговорил о возможном бое с обидчиком Майка Тайсона
- Промоутер Эдди Хирн рассказал, что возможный бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом оценивается как 50 на 50.
- Джейк Пол также заинтересован в бою с Александром Усиком, который планируется на начало 2026 года по правилам ММА.
- Джейк Пол имеет 11 побед в 12 боях, включая победу над Майком Тайсоном, тогда как Джошуа проиграл в сентябре 2024 года Даниэлю Дюбуа.
Джейк Пол – боксер-ютубер, которого приписывают в соперники уже не одного топового супертяжа. Промоутер Эдди Хирн рассказал, возможен ли бой Пола-младшего против Энтони Джошуа.
Эдди Хирн вспомнил свой личный разговор с промоутером Джейка Пола. Представитель Энтони Джошуа оценил в процентном соотношении, насколько вероятно увидеть бой его клиента против Пола-младшего, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Насколько реален бой Джошуа – Пол?
Промоутер надеется, что переговоры по данному поединку не сорвутся.
Я имел хороший часовой разговор с Накисой, и верю, что они действительно хотят этого боя. Джейк надеется, что сможет выиграть или хотя бы быть конкурентным. Если оценивать вероятность поединка в процентах – я бы сказал 50 на 50. Это был очень позитивный разговор. Мы ожидаем, что эти обсуждения будут продолжаться и в течение следующих недель. Разница в весе не будет столь уж критической. В день боя Джейк будет супертяжеловесом. Состоится ли этот поединок? Я могу сказать, что это вполне реальный сценарий,
– сказал Хирн.
Интересно, что также Джейк Пол хочет провести бой против Александра Усика, с которым он уже даже провел первую дуэль взглядов. Состоялась она прямо на ринге после победного реванша украинца над Даниэлем Дюбуа. В команде Усика называют такой бой вполне реальным и уже даже назвали срок возможного поединка – начало 2026 года. Если эта встреча и состоится, то пройдет по правилам ММА в октагоне.
Напомним, что Пол-младший в ноябре прошлого года победил по решению судей легендарного Майка Тайсона. С тех пор за спиной Джейка 12 боев, в которых он одержал 11 побед (7 – нокаутом) при пока единственном поражении.
В то же время Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре 2024-го, когда проиграл нокаутом в 5-м раунде Даниэлю Дюбуа.