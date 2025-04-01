"Пятно на репутации": известный промоутер посоветовал Усику избежать следующих боев и уходить на пенсию

Авторитетный промоутер Эдди Хирн обратился к Александру Усику. Известный менеджер посоветовал непобедимому украинскому боксеру уйти на пенсию.

Эдди Хирн попросил Александра Усика закончить карьеру, пока это можно сделать на красивой ноте. Промоутер уверен, что в реванше против Даниэля Дюбуа украинец рискует потерпеть первое поражение в профессионалах, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

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Менеджер не понимает, зачем Усику выходить в ринг против Джозефа Паркера и проводить реванш с Дюбуа.

Я слышал, что он хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира. Но он стареет и может проиграть в следующем поединке. Фьюри сильно вымотал Усика, у того осталось мало сил. Если он проиграет Дюбуа, то получит огромное пятно на своей репутации,

– заявил Хирн.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч уверял, если Усик второй раз победит Дюбуа, то сразу может идти на заслуженную пенсию в статусе непобедимого боксера.

Директора команды украинца Сергей Лапин рассказал, где Усик может провести тренировочный лагерь перед своим следующим боем. Александр сосредоточен на поединке за "абсолют" в хевивейте, который он уже получал благодаря первой победе над Тайсоном Фьюри. Ожидается, что в середине лета или в начале осени текущего года Усик вернется в ринг.