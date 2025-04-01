Едді Хірн попросив Олександра Усика закінчити кар'єру, поки це можна зробити на красивій ноті. Промоутер впевнений, що у реванші проти Даніеля Дюбуа українець ризикує зазнати першої поразки у професіоналах, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

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Хірн назвав ризик для Усика

Менеджер не розуміє, навіщо Усику виходити у ринг проти Джозефа Паркера та проводити реванш із Дюбуа.

Я чув, що він хоче вдруге стати абсолютним чемпіоном світу. Та він старіє і може програти у наступному поєдинку. Ф'юрі сильно вимотав Усика, у того залишилося мало сил. Якщо він програє Дюбуа, то отримає величезну пляму на своїй репутації,

– заявив Хірн.

Раніше колишній чемпіон світу Карл Фроч запевняв, якщо Усик вдруге переможе Дюбуа, то одразу може йти на заслужену пенсію у статусі непереможного боксера.

Директора команди українця Сергій Лапін розповів, де Усик може провести тренувальний табір перед своїм наступним боєм. Олександр зосереджений на двобою за "абсолют" у хевівейті, який він вже здобував завдяки першій перемозі над Тайсоном Ф'юрі. Очікується, що у середині літа або на початку осені поточного року Усик повернеться у ринг.