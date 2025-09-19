Эдди Хирн высказал свое мнение относительно возможного противостояния Александра Усика против Джозефа Паркера. Авторитетный промоутер рассказал, почему Усик может не подраться с обязательным претендентом на пояс WBO.

Глава промоутерской компании "Matchroom Boxing" поставил себя на место Александра Усика. Эдди Хирн откровенно признался, какой бы вопрос поставил самому себе, если бы был абсолютным чемпионом мира в хевивейте, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

Что сказал Хирн о вероятности битвы Усик – Паркер?

Хирн не видит мотивации для Усика в таком поединке. Также в таком бою украинский чемпион не сможет заработать достаточно денег.

Если бы у меня сейчас был такой боксер, как Александр Усик, я бы его спросил: "Ты действительно хочешь драться с Джозефом Паркером? Где мотивация?" Это тяжелый бой, а деньги дают малые. Ты просто защищаешь свой титул. Мотивирует ли тебя этот бой?"

– сказал Хирн.

Главное об Усике?

19 июля Усик победил в реванше Даниэля Дюбуа на "Уэмбли". Эта победа стала для Александра 24-й подряд на профи-ринге. Украинец до сих пор не знает вкуса поражения.

В СМИ активно обсуждают возможный поединок Усика в октагоне. Александр близок к встрече с Джейком Полом и провести с ним бой по правилам смешанных единоборств.

Директор команды украинца Сергей Лапин не исключил, что в следующем 2026-м Усик проведет бой против боксера-ютубера.

Почему отсрочился бой Усик – Паркер?

WBO пошла на встречу Усику, который попросил отсрочить переговоры о бое против Паркера. Все из-за давней травмы спины у украинца. Хотя после этого принял участие в благотворительном футбольном матче, что вызвало шквал критики в его сторону.

Зато Паркер получил своего следующего соперника. Им стал британец Фабио Уордли. Интересно, что последний уже выразил свою готовность подраться с Усиком, если этого захочет сам Александр.

BoxNation цитировал слова промоутера Фрэнка Уоррена, который рассказывал, что на кону боя Паркер – Уордли будет стоять право на поединок против Усика в будущем.