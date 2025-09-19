Едді Хірн висловив свою думку щодо можливого протистояння Олександра Усика проти Джозефа Паркера. Авторитетний промоутер розповів, чому Усик може не побитись із обов'язковим претендентом на пояс WBO.

Голова промоутерської компанії "Matchroom Boxing" поставив себе на місце Олександра Усика. Едді Хірн відверто зізнався, яке б питання поставив самому собі, якби був абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на Bloody Elbow.

Що сказав Хірн про ймовірність битви Усик – Паркер?

Хірн не бачить мотивації для Усика у такому поєдинку. Також у такому бою український чемпіон не зможе заробити достатньо грошей.

Якби в мене зараз був такий боксер, як Олександр Усик, я б його запитав: "Ти насправді хочеш битися з Джозефом Паркером? Де мотивація? Це важкий бій, а гроші дають малі. Ти просто захищаєш свій титул. Чи мотивує тебе цей бій?"

– сказав Хірн.

Головне про Усика?

19 липня Усик переміг у реванші Даніеля Дюбуа на "Вемблі". Ця звитяга стала для Олександра 24-ю поспіль на профі-рингу. Українець досі не знає смаку поразки.

У ЗМІ активно обговорюють можливий поєдинок Усика в октагоні. Олександр близький до зустрічі з Джейком Полом та провести із ним бій за правилами змішаних єдиноборств.

Директор команди українця Сергій Лапін не виключив, що у наступному 2026-му Усик проведе бій проти боксера-ютубера.

Чому відтермінувався бій Усик – Паркер?

WBO пішла на зустріч Усику, який попросив відтермінувати перемовини щодо бою проти Паркера. Все через давню травму спини в українця. Хоча після цього взяв участь у благодійному футбольному матчі, що викликало шквал критики у його сторону.

Натомість Паркер отримав свого наступного суперника. Ним став британець Фабіо Вордлі. Цікаво, що останній вже висловив свою готовність побитись із Усиком, якщо цього захоче сам Олександр.

BoxNation цитував слова промоутера Френка Воррена, який розповідав, що на кону бою Паркер – Вордлі стоятиме право на двобій проти Усика у майбутньому.