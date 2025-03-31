По его мнению, номером один в хевивейте был Тайсон Фьюри. Поскольку "Цыганский король" завершил карьеру, то его место занял другой британский боксер, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто лучший в хевивейте

Эдди Хирн расхвалил бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Промоутер считает своего подопечного главной звездой среди современных представителей супертяжелого веса.

Спортивный функционер считает, что Эй Джей может побить любого и при любых обстоятельствах.

Он - самое громкое имя в дивизионе, которое до сих пор активно, потому что Фьюри ушел на пенсию. Но, к сожалению, он не готов снова начать драться. Ему нужно еще шесть-семь недель,

– сказал Хирн.

Эдди Хирн высказался также относительно следующего поединка Энтони Джошуа. Промоутер заявил, что сразу, как Эй Джей восстановится и будет готов, они объявят о проведении боя.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа на "Уэмбли" в сентябре прошлого года. Тогда Эй Джей потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в нокауте в пятом раунде.