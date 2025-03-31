На його думку, номером один у хевівейті був Тайсон Ф'юрі. Оскільки "Циганський король" завершив кар'єру, то його місце зайняв інший британський боксер, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Хто найкращий у хевівейті

Едді Хірн розхвалив колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Промоутер вважає свого підопічного головною зіркою серед сучасних представників надважкої ваги.

Спортивний функціонер вважає, що Ей Джей може побити будь-кого та за будь-яких обставин.

Він - найгучніше ім'я в дивізіоні, яке досі активне, бо Ф'юрі пішов на пенсію. Але, на жаль, він не готовий знову почати битися. Йому потрібно ще шість-сім тижнів,

– сказав Хірн.

Едді Хірн висловився також щодо наступного поєдинку Ентоні Джошуа. Промоутер заявив, що одразу, як Ей Джей відновиться та буде готовим, вони оголосять про проведення бою.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа на "Вемблі" у вересні минулого року. Тоді Ей Джей зазнав нищівної поразки, опинившись у нокауті в п'ятому раунді.