Карл Фроч поділився думками щодо можливого бою між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Зокрема, ексчемпіон світу назвав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто стане переможцем бою?

Карл Фроч раніше вже висловлювався стосовно Джейка Пола. Колишній чемпіон світу вважає американського блогера вискочкою, який зміг перемогти лише старого Майка Тайсона.

Фроч дав категоричний прогноз на потенційний бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Карл вважає, що Ей Джей знищить американського блогера.

Гра, б***ь, закінчена. Я думаю, що Ей Джей занадто великий, і він добре пробиває правий прямий. Якщо він влучить цим ударом прямо в підборіддя Фейка Пола – це може стати кінцем його життя, якщо він не буде обережним,

– сказав Фроч.

Раніше Едді Хірн повідомив, як Ентоні Джошуа відреагував на виклик від Джейка Пола. Промоутер британця заявив, що його підопічний не проти побитись з американським блогером.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа. Тоді, у вересні 2024 року, Ей Джей зазнав нищівної поразки, опинившись у нокауті у п'ятому раунді бою.