Хірн назвав найкращого суперника для Ей Джея. Промоутер мріє організувати бій двох іменитих британських боксерів, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Красиве повернення

Едді Хірн висловився стосовно можливого бою Ентоні Джошуа. Спортивний функціонер висловив сподівання, що Тайсон Ф'юрі вирішить повернутись та битиметься проти Ей Джея.

В ідеальному світі Тайсон Ф'юрі встає з дивана і каже: Мені нудно. Я хочу спробувати щастя з Ей Джеєм. І цей телефонний дзвінок був би найкрасивішим дзвінком у моїй кар'єрі. І він може пролунати,

– сказав Хірн.

Промоутер зазначив, якщо Ф'юрі не повернеться, то потрібно знайти суперника для Ей Джея. Спортивний функціонер заявив, що британець має бути готовим на 100 відсотків, можливо, це його останні бої.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику у грудні минулого року. На початку 2025 року оголосив "Циганський король" про завершення кар'єри.