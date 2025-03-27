Хирн назвал лучшего соперника для Эй Джея. Промоутер мечтает организовать бой двух именитых британских боксеров, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Красивое возвращение

Эдди Хирн высказался относительно возможного боя Энтони Джошуа. Спортивный функционер выразил надежду, что Тайсон Фьюри решит вернуться и будет драться против Эй Джея.

В идеальном мире Тайсон Фьюри встает с дивана и говорит: "Мне скучно. Я хочу попытать счастья с Эй Джеем. И этот телефонный звонок был бы самым красивым звонком в моей карьере. И он может прозвучать,

– сказал Хирн.

Промоутер отметил, если Фьюри не вернется, то нужно найти соперника для Эй Джея. Спортивный функционер заявил, что британец должен быть готовым на 100 процентов, возможно, это его последние бои.

Напомним, что в последнем поединке Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в декабре прошлого года. В начале 2025 года объявил "Цыганский король" о завершении карьеры.