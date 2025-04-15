Известный промоутер надеется, что "Цыганский король" возобновит карьеру

Промоутер Эдди Хирн высказался об окончании карьеры Тайсона Фьюри. Менеджер продолжает верить в то, что "Цыганский король" вернется в профессиональный ринг.

Эдди Хирн не верит в то, что Тайсон Фьюри с концами попрощался с профессиональным боксом. Авторитетный промоутер надеется, что наступит время и британец сообщит о возобновлении карьеры, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

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Хирн верит в камбэк Фьюри

Однако промоутер добавил, если Тайсон решит не возвращаться в бокс, то не будет осуждать такое решение британского экс-боксера.

Дело же не в том, что Фьюри пошел на спад. Я понимаю, если боец прошел свой пик и ушел на пенсию. Но это же не случай Тайсона. Именно это и дает мне надежду на то, что, возможно, когда-то он возьмет телефон, позвонит Эй Джею, Фрэнку Уоррену или Спенсеру Брауну и скажет: "Давайте сделаем это. Подарим миру величайший бой". Пока мы можем только надеяться. Но какое бы решение он не принял, мы желаем ему всего наилучшего,

– рассказал Хирн.

Напомним, что Тайсон Фьюри в очередной раз ушел из бокса в начале января 2025-го, когда в прошлом году дважды проиграл Александру Усику.

В СМИ есть много информации и слухов, что "Цыганский король" может вернуться в ринг ради британской битвы против Энтони Джошуа. Тайсон даже продемонстрировал, что продолжает поддерживать физическую форму и и отказался на месяц от любого алкоголя.