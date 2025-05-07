Нигерийский супертяж выступил "против" реванша Усик – Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года Даниэль Дюбуа проведет реванш с Александром Усиком. Нигерийский боксер Эфе Аджагба выдал неожиданное заявление относительно будущего реванша.

31-летний нигерийский боксер уверен, что следующим соперником Даниэля Дюбуа должен был стать не Александр Усик. Эфе Аджагба заявил, что "Динамит" должен был подраться в ближайшем своем бою против временного чемпиона мира по версии WBO Джозефом Паркером, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Аджагба "против" реванша Усик – Дюбуа

Нигериец не скрывает своего удивления от официального объявления реванша между Усиком и Дюбуа. Аджагба припомнил победу Паркера над Мартином Баколе, который в последний момент заменил заболевшего Даниэля.

Честно говоря, я был удивлен боем Усик Дюбуа. Этот бой должен был быть для Джозефа Паркера. Должно быть справедливо, а это несправедливо. Дюбуа заболел перед их боем, поэтому для меня это не имеет смысла. Паркер выиграл замену – он победил Мартина Баколе, так что теперь именно он должен был получить шанс драться с Усиком. Дюбуа уже дрался с ним и проиграл, то почему он снова получает эту возможность? Он должен драться с Джозефом, как это изначально и планировалось, а не с Усиком. Вот это настоящий вызов. Но имеем, что имеем – это бокс,

– заявил Аджагба.

Для 33-летнего Паркера победа над Баколе стала 36-й в профессионалах при 3-х поражениях в 39-ти боях. Напомним, что Аджагба недавно неожиданно расписал мировую с Баколе.

В СМИ появляется много информации, что Джозеф Паркер станет следующим соперником победителя реванша Усик – Дюбуа. Напомним, что именно новозеландец должен был стать обязательным претендентом на защиту пояса WBO для Усика. Но реванш за "абсолют" выиграл эту дуэль.

Отметим, что Паркер уже поделился ожиданиями перед второй встречей Усика и Дюбуа. Джозеф предостерег украинского чемпиона мира, который победил Даниэля в первом бою техническим нокаутом в 9-м раунде.