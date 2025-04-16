Коварный поступок The Ring: менеджер Усика разъярен инсайдом о дате реванша
- Издание The Ring сообщило о дате реванша Усика против Дюбуа, что вызвало возмущение менеджера украинского боксера Эгиса Климаса.
- Александр Красюк, промоутер Усика, заявил, что финального решения о реванше еще нет, и переговоры с британским промоутером Фрэнком Уорреном продолжаются.
- Джозеф Паркер, обязательный претендент по линии WBO, может стать препятствием на пути к реваншу.
- В WBO уже поступила петиция о переносе боя Усик – Паркер.
Издание The Ring первым дало информацию о дате реванша Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Вроде бы 12 июля 2025 года боксеры сойдутся во второй битве на "Уэмбли".
Такой инсайд с большим негативом встретил менеджер украинского боксера Эгис Климас. В аккаунте в соцсети Х известный функционер выложил свою реакцию на информацию The Ring, пишет 24 Канал.
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Реакция Эгиса Климаса
По словам Эгиса Климаса, издание не стало ждать пока промоутеры боксеров официально объявят о реванше. Такой поступок авторитетного источника разозлил менеджера Усика.
Если вы знаете правила, а все их знают, промоутеры сначала будут объявлять о боях, а потом СМИ выполнят свою работу, а не наоборот. Вы видели объявления от промоутеров или команд боксеров? За исключением неуважаемых медийщиков, которые пытаются опередить всех,
– написал Климас.
Напомним, что еще раньше сам Даниэль Дюбуа заверил, что лучше всего будет подраться с Усиком в июле текущего года.
К слову. Летом 2023-го Усик победил техническим нокаутом Дюбуа в 9-м раунде. Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса от Даниэля в 5-м раунде.
Промоутер Усика также прокомментировал информацию о дате реванша. Однако Александр Красюк заявил, что финального решения до сих пор нет, ведь переговоры с промоутером британца Фрэнк Уоррен еще продолжаются. На пути реванша может стать Джозеф Паркер, который является обязательным претендентом по линии WBO, которым владеет непобедимый украинец.
Была информация, что в WBO уже поступила петиция о переносе боя Усик – Паркер.