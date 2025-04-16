Такий інсайд із великим негативом зустріч менеджер українського боксера Егіс Клімас. В акаунті в соцмережі Х відомий функціонер виклав свою реакцію на інформацію The Ring, пише 24 Канал.

До теми "Є ж ще Паркер": промоутер Усика відреагував на інсайд про дату реваншу проти Дюбуа

Реакція Егіса Клімаса

За словами Егіса Клімаса, видання не стало чекати поки промоутери боксерів офіційно оголосять про реванш. Такий вчинок авторитетного джерела розлютив менеджера Усика.

Якщо ви знаєте правила, а всі їх знають, промоутери спочатку оголошуватимуть про бої, а потім ЗМІ виконають свою роботу, а не навпаки. Ви бачили оголошення від промоутерів або команд боксерів? За винятком нешановних медійників, які намагаються випередити всіх,

– написав Клімас.

Нагадаємо, що ще раніше сам Даніель Дюбуа запевнив, що найкраще буде побитись із Усиком у липні поточного року.

До слова. Влітку 2023-го Усик переміг технічним нокаутом Дюбуа у 9-му раунді. Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від Даніеля у 5-му раунді.

Промоутер Усика також прокоментував інформацію про дату реваншу. Однак Олександр Красюк заявив, що фінального рішення досі немає, адже перемовини із промоутером британця Френк Воррен ще тривають. На шляху реваншу може стати Джозеф Паркер, який є обов'язковим претендентом по лінії WBO, яким володіє непереможний українець.

Була інформація, що у WBO вже надійшла петиція про перенесення бою Усик – Паркер.