Непобедимый украинец получил лишь 13-е место. Такая низкая позиция Александра Усика в рейтинге BoxRec удивила многих в мире бокса.

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Реакция менеджера Усика

На такое обновление отреагировал менеджер украинского боксера Эгис Климас. На своем аккаунте в соцсети Х Климас назвал такой рейтинг портала самым большим бредом в его жизни, информирует 24 Канал.

Это самый большой бред, который я когда-либо видел,

– прокомментировал менеджер Усика.

Напомним, что этот рейтинг от BoxRec, который обновляет компьютеризированная система, возглавил абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе из Японии Наоя Иноуэ.

Вторым в этом списке идет мексиканец Сауль Альварес. Тройку лучших замыкает Джервонта Дэвис, владеющий чемпионским поясом WBA в легком весе. Как раз у Дэвиса сорвался бой против другого украинца Василия Ломаченко, который в рейтинге BoxRec занимает 15-ю строчку.