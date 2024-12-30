Непереможний українець отримав лише 13-те місце. Така низька позиція Олександра Усику у рейтингу BoxRec здивувала багатьох у світі боксу.

До теми Відомий портал видав дикий рейтинг найкращих боксерів світу: місце Усика шокує усіх

Реакція менеджера Усика

На таке оновлення відреагував менеджер українського боксера Егіс Клімас. На своєму акаунті у соцмережі Х Клімас назвав такий рейтинг порталу найбільшою маячнею у його житті, інформує 24 Канал.

Це найбільша маячня, яку я коли-небудь бачив,

– прокоментував менеджер Усика.

Нагадаємо, що цей рейтинг від BoxRec, який оновлює комп'ютеризована система, очолив абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі з Японії Наоя Іноуе.

Другим у цьому списку йде мексиканець Сауль Альварес. Трійку найкращих замикає Джервонта Девіс, який володіє чемпіонським поясом WBA у легкій вазі. Якраз у Девіса зірвався бій проти іншого українця Василя Ломаченка, який у рейтингу BoxRec займає 15-ту сходинку.