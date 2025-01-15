Джошуа может сорвать реванш Усик – Дюбуа

Уже 22 февраля 2025-го года Даниэль Дюбуа подерется против Джозефа Паркера. Энтони Джошуа хочет провести бой против победителя этого противостояния.

Промоутер Эдди Хирн заверил, что Энтони Джошуа хочет провести бой за титул чемпиона мира по версии IBF. По его словам, Эй Джей всегда горел желанием встретиться с Даниэлем Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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IBF может стать на пути планов Джошуа

Хотя известный промоутер не уверен, что Джошуа по силам победить Джозефа Паркера, если тот торжествует в бою над Дюбуа.

В центре внимания Джошуа всегда был реванш с Даниэлем Дюбуа. Я не уверен, что он победит Джозефа Паркера. Но нам важно выйти в ринг против победителя,

– заявил Хирн.

Правда, на пути Джошуа к этому бою за пояс IBF в хевивейте может стать одно препятствие. Международная боксерская федерация (IBF) может не санкционировать этот поединок.

По словам промоутера Фрэнка Уоррена, сначала Эй Джею нужно провести промежуточный бой, чтобы перекрыть поражение от Дюбуа, которое датировано 21 сентября 2024-го года. Иначе IBF не позволит Джошуа подраться с победителем встречи Дюбуа – Паркер.

Справка. Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун уже до 5-го раунда. А вот в пятой трехминутке Даниэль добил Энтони и одержал досрочную победу.

Напомним, что Дюбуа бросил вызов Александру Усику. Даниэль хочет взять реванш у непобедимого украинца за поражение, которое было летом 2023-го.