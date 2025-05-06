Джошуа может стать частью английского футбола: супертяж стремится поддержать родной клуб

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа успевает не только думать о своей профессиональной карьере, но и о своем будущем на пенсии. Звездный боксер готов стать частью английского футбола.

35-летний британский боксер рассматривает возможность стать одним из инвесторов ФК Уотфорд, который сейчас выступает в Чемпионшипе. Для Энтони Джошуа этот футбольный клуб является родным, ведь он родился и проживает в пригороде Лондона.

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Джошуа готов инвестировать в футбол

Однако в этой инвестиции есть один нюанс. Джошуа готов вложиться деньгами в Уотфорд, если команда повысится в АПЛ.

Если появляется возможность, то я инвестирую в различные активы. Стараюсь не тратить деньги просто так. Если команда выйдет в АПЛ, то нужно еще какой-то магазин организовать рядом со стадионом – посетителей будет много. Пока что мы только обсуждаем это,

– откровенно рассказал Джошуа.

Этот план Энтони может отложиться. Ведь текущий сезон-2024/2025 Уотфорд закончил аж на 14-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 57 баллов в 46-ти турах. Напомним, что во второй по силе лиге Англии выступает 24 клуба.

Если Джошуа приобретет часть акции "шершней", то это будет уже не первая инвестиция в спорт от Энтони. Ранее британский супертяжеловес стал одним из инвесторов команды Формулы-1 Альпин.

Напомним, что в текущем году Джошуа должен вернуться в ринг. Но перед этим на Энтони ждет небольшая операция на локте. Пока неизвестно, кто может стать следующим соперником Эй Джея. Среди Джошуа и Тайсоном Фьюри своего последнего соперника в карьере выбирает Александр Усик.