Может навредить бою Усика: промоутер назвал главную цель Джошуа

Эдди Хирн поделился мыслями относительно бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. В частности, промоутер затронул тему будущего британского боксера.

Спортивный функционер назвал главную цель ЭйДжея на 2025-й год. Эдди Хирн высказался о следующих поединках британского супертяжеловеса, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Цель Энтони Джошуа

Эдди Хирн поделился мыслями относительно следующих возможных соперников Энтони Джошуа. Промоутер назвал бой, который бы хотел увидеть с участием своего подопечного.

Пока что у нас не было разговора относительно возможного боя с Деонтеем Уайлдером. Я хотел бы, чтобы Энтони встретился с победителем боя Дюбуа – Паркер за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF. Джошуа хочет именно этого, это сейчас его цель,

– заявил Хирн.

Отметим, что бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Новозеландский боксер будет пытаться отобрать чемпионский титул у британца.

Ранее Энтони Джошуа намеревался драться с Тайсоном Фьюри в 2025 году. Однако, в начале января "Цыганский король" в коротком обращении в очередной раз объявил о завершении боксерской карьеры.