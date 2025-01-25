Британец поделился мнением, сможет ли ЭйДжей снова стать чемпионом. Также он назвал условие, при котором супертяж может быстро вернуть титулы, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Как Джошуа станет чемпионом?

Эдди Хирн поделился мыслями относительно возможного оппонента Энтони Джошуа. Промоутер отметил, что это может быть Джозеф Паркер, если победит Даниэля Дюбуа.

Также британец назвал время, когда ЭйДжей сможет провести поединок с новозеландским боксером. Бой может состояться уже в этом году.

Поражение? Посмотрите, для Дюбуа не было никаких исключений с тех пор, как он проиграл. Если победит Паркер, это даст нам новые временные рамки для обязательного боя. В этом случае не будет проблем для боя против Джошуа. Также победитель поединка Баколе и Аджагбой не будет готов вернуться на ринг раньше сентября. Паркер скорее всего, захочет драться летом,

– сказал Хирн.

Отметим, что бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Победа в поединке предоставит возможность драться с украинским чемпионом Александром Усиком.

Напомним, что Энтони Джошуа в 2025 году намеревался драться с Тайсоном Фьюри. Однако "Цыганский король" недавно объявил о завершении боксерской карьеры.