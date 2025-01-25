Британець поділився думкою, чи зможе ЕйДжей знову стати чемпіоном. Також він назвав умову, за якої супертяж може швидко повернути титули, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Як Джошуа стане чемпіоном?

Едді Хірн поділився думками щодо можливого опонента Ентоні Джошуа. Промоутер зазначив, що це може бути Джозеф Паркер, якщо переможе Даніеля Дюбуа.

Також британець назвав час, коли ЕйДжей зможе провести поєдинок з новозеландським боксером. Бій може відбутись вже у цьому році.

Поразка? Подивіться, для Дюбуа не було жодних винятків з того часу, як він програв. Якщо переможе Паркер, це дасть нам нові часові рамки для обов'язкового бою. В цьому випадку не буде проблем для бою проти Джошуа. Також переможець поєдинку Баколе та Аджагбою не буде готовий повернутися на ринг раніше вересня. Паркер найімовірніше, захоче битися влітку,

– сказав Хірн.

Зазначимо, що бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Перемога у поєдинку надасть можливість битись з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа у 2025 році мав наміри битись з Тайсоном Ф'юрі. Однак "Циганський король" нещодавно оголосив про завершення боксерської кар'єри.