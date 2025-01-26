Спортивний функціонер назвав головну мету ЕйДжея на 2025-й рік. Едді Хірн висловився про наступні поєдинки британського супертяжа, повідомляє 24 канал із посилання на iFL TV.

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Ціль Ентоні Джошуа

Едді Хірн поділився думками щодо наступних можливих суперників Ентоні Джошуа. Промоутер назвав бій, який би хотів побачити за участі свого підопічного.

Поки що у нас не було розмови щодо можливого бою з Деонтеєм Вайлдером. Я хотів би, щоб Ентоні зустрівся з переможцем бою Дюбуа – Паркер за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією IBF. Джошуа хоче саме цього, це зараз його мета,

– заявив Хірн.

Зазначимо, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Новозеландський боксер намагатиметься відібрати чемпіонський титул у британця.

Раніше Ентоні Джошуа мав наміри битись з Тайсоном Ф'юрі у 2025 році. Проте, на початку січня "Циганський король" у короткому зверненні вкотре оголосив про завершення боксерської кар'єри.