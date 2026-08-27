Фроч считает, что Джошуа стоило навсегда остаться с Маккрекеном, сообщает BoxingScene.

Фроч сделал резкое заявление о Джошуа

"Роб Маккрекен – принципиальный человек. Им не руководят деньги. Его мотивируют бокс, преданность, честность и порядочность, и он всегда прикроет тебе спину", – сказал Карл.

Говоря о возможности возобновления сотрудничества Джошуа и Маккрекена, он заявил, что шансов на это нет.

Этот поезд уже ушел. "Эй Джей" не заслуживает такого человека, как Роб Маккрекен, после того, как он с ним поступил,

– сказал Фроч.

Отметим, что на протяжении всей своей карьеры Фроч тренировался под руководством Маккрекена. После того как Джошуа расстался со специалистом, его тренерами были Роберт Гарсия, Деррик Джеймс, Бен Дэвисон, а сейчас он находится под руководством команды Усика.

В июле Джошуа едва не проиграл Кристиану Прензи, дважды побывав в нокдауне. Фроч сказал, что команда Усика – не те люди, которые должны быть в углу "Эй-Джея".

"Команда Усика, пожалуй, именно те люди, которые способны привести его в физическую форму и, возможно, наладить его ментальное состояние. Но являются ли они подходящей командой для работы в углу после того, что я увидел в бою с Пренгой? Нет, потому что существует языковой барьер. Есть коммуникационный барьер. Некоторое из того, что они говорили, я вообще не понял. Это была неудачная попытка мотивационной речи", – резюмировал он.

Напомним, следующий бой Джошуа должен состояться против Тайсона Фьюри. По предварительным данным, поединок запланирован на 20 ноября и должен пройти на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Победитель встречи впоследствии сможет сразиться с чемпионом мира по версии WBC. Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил готовность организации придать противостоянию статус официального финального элиминатора в супертяжелом весе.