Украинский боксер настроен провести реванш против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа, на кону которого будет стоять звание "абсолюта" хевивейта. Команда Александра Усика может подать официальные документы в WBO, чтобы отсрочить бой против Джозефа Паркера.

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Запасной вариант для Паркера

В таком случае временному чемпиону WBO придется искать себе нового соперника. Промоутер Эдди Хирн рассказал, кто может стать запасным вариантом для боксера из Новой Зеландии, а также прокомментировал будущее своего клиента Энтони Джошуа, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Известный менеджер вспомнил проблемы Джошуа после проигранного боя с Дюбуа (в сентябре 2024-го года). Хирн заверил, что поединки против Даниэлем Дюбуа и Тайсоном Фьюри являются теми боями, которые разжигают огонь. Промоутер Эй Джея до сих пор надеется на возобновление карьеры "Цыганского короля" как раз ради британской битвы против Энтони.

Если Джошуа не получит боев против Фьюри или Дюбуа, то его следующим соперником может стать Джозеф Паркер.

Если Дюбуа не подерется с Усиком, я тоже хотел бы увидеть поединок Дюбуа с Паркером, потому что я считаю, что Джо заслуживает шанс получить титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Но, очевидно, если состоится большой объединительный бой за "абсолюта", то Джо понадобится другой соперник, и, возможно, это будет реванш с Джошуа,

– заявил Хирн.

Справка. 31 марта 2018-го года Паркер дрался с Джошуа. В объединительном поединке сошлись двое в то время непобедимых боксеров. Этот поединок стал первым в профессиональной карьере Энтони, когда для победы ему понадобилось провести полный 12-раундовый бой. Эй Джей победил по единогласному решению судей, отобрав у соперника титул. Британец стал обладателем поясов по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Интересно, что Паркер уже оригинально обратился к Усику через музыкальный клип.