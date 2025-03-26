Український боксер налаштований провести реванш проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа, на кону якого стоятиме звання "абсолюта" хевівейту. Команда Олександра Усика може подати офіційні документи у WBO, аби відтермінувати бій проти Джозефа Паркера.

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Запасний варіант для Паркера

У такому випадку тимчасовому чемпіону WBO доведеться шукати собі нового суперника. Промоутер Едді Хірн розповів, хто може стати запасним варіантом для боксера із Нової Зеландії, а також прокоментував майбутнє свого клієнта Ентоні Джошуа, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Відомий менеджер пригадав проблеми Джошуа після програного бою із Дюбуа (у вересні 2024-го року). Хірн запевнив, що поєдинки проти Даніелем Дюбуа та Тайсоном Ф'юрі є тими боями, які розпалюють вогонь. Промоутер Ей Джея досі сподівається на відновлення кар'єри "Циганського короля" якраз заради британської битви проти Ентоні.

Якщо Джошуа не отримає боїв проти Ф'юрі чи Дюбуа, то його наступним суперником може стати Джозеф Паркер.

Якщо Дюбуа не поб'ється з Усиком, я теж хотів би побачити поєдинок Дюбуа з Паркером, тому що я вважаю, що Джо заслуговує на шанс отримати титул чемпіона світу в надважкій вазі. Але, очевидно, якщо відбудеться великий об'єднавчий бій за "абсолюта", то Джо знадобиться інший суперник, і, можливо, це буде реванш з Джошуа,

– заявив Хірн.

Довідка. 31 березня 2018-го року Паркер бився із Джошуа. В об'єднавчому поєдинку зійшлись двоє на той час непереможних боксерів. Цей двобій став першим у професійній кар'єрі Ентоні, коли для перемоги йому знадобилось провести повний 12-раундовий бій. Ей Джей переміг за одноголосним рішенням суддів, відібравши у суперника титул. Британець став володарем поясів за версіями WBA Super, IBF, IBO і WBO.

Цікаво, що Паркер вже оригінально звернувся до Усика через музичний кліп.