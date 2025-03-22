Кто станет следующим абсолютом после выхода на пенсию Усика: в команде украинца раскрыли имя

Директор команды Александра Усика рассказал о грандиозных боксерских достижениях Энтони Джошуа в будущем. Сергей Лапин назвал, сможет ли Эй Джей стать следующим абсолютным чемпионом мира.

Сергей Лапин вспомнил разговор с Энтони Джошуа, в котором говорили о тренировочных лагерях боксеров и вообще о боксе. Директор команды украинского чемпиона мира отметил человечность Эй Джея и его работу над ошибками, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Громкие заявления о достижениях Джошуа

Представитель команды Александра Усика заверил, что все верят в будущие достижения Джошуа. По словам Лапина, именно Энтони будет следующим абсолютным чемпионом мира после ухода Усика на пенсию.

Мы считаем, что он замечательный боец. Моя команда и я верим, что после того, как Александр завершит свою карьеру, Энтони Джошуа станет следующим абсолютным чемпионом. Он очень хороший боец и традиционный английский джентльмен,

– заявил Сергей Лапин.

К слову. Александр Усик дважды поверг Энтони Джошуа в период 2021-2022 годов.

После этих болезненных поражений британец провел три победных боя и в последнем поединке проиграл Даниэлю Дюбуа в сентябре прошлого года. За спиной Джошуа 32 поединка в профессионалах, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом), потерпев 4-х поражений.

Ранее была информация, что Энтони был нацелен на бой против победителя пары Паркер – Дюбуа. Однако Даниэль снялся с боя из-за болезни. Несмотря на это все Джошуа не исключает варианта реванша с Дюбуа. Теперь Энтони обвиняют во лжи с травмами, а боксер-блогер Джейк Пол нацелился на бой против Эй Джея.