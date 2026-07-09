По мнению Нельсона, высказанному им на ютуб-канале talkSPORT Boxing, слова Джошуа о своей психологической и физической готовности не вызывают у него доверия. Британец считает, что настоящая вера и мотивация должны исходить изнутри, а не демонстрироваться публично или заимствоваться на примере других спортсменов.

Изменился ли Джошуа в лагере Усика?

Нельсон положительно оценил решение Джошуа тренироваться в лагере Усика. По его словам, этот шаг стал неожиданным, но очень важным для британского боксера, ведь заставил его проявить больше уважения, скромности и готовности прислушиваться к другим.

Это было неожиданно, но это лучшее, что он мог сделать. Ему нужно было оказаться в такой ситуации. В лагере Усика он должен был проявить уважение, стать скромнее и научиться слушать,

– сказал Нельсон.

Экс-чемпион также вспомнил историю о том, как Джошуа якобы отказался от спарринга, отметив, что раньше тот привык работать только на своих условиях. По его мнению, именно из-за этого Джошуа часто менял тренеров.

Теперь, наконец, он кого-то слушает. Единственный раз, когда он проявлял такое уважение, был с Робом Маккракеном,

– подытожил он.

Свой следующий поединок Джошуа проведет 25 июля против албанского боксера Кристиана Пренги. Этот бой станет подготовкой перед предстоящей встречей с Тайсоном Фьюри, которая запланирована на конец 2026 года. В то же время сам Фьюри проведет свой разминочный поединок днем ранее – 24 июля, когда выйдет на ринг против Мариуша Ваха.