На думку Нельсона, яку він висловив на ютуб-каналі talkSPORT Boxing, слова Джошуа про свою психологічну та фізичну готовність не викликають у нього довіри. Британець вважає, що справжня віра та мотивація мають іти зсередини, а не демонструватися публічно чи запозичуватися через приклад інших спортсменів.

Чи змінився Джошуа у таборі Усика?

Нельсон позитивно оцінив рішення Джошуа працювати в таборі Усика. За його словами, цей крок став несподіваним, але дуже важливим для британського боксера, адже змусив його проявити більше поваги, скромності та готовності прислухатися до інших.

Це було несподівано, але це найкраще, що він міг зробити. Йому потрібно було опинитися в такій ситуації. У таборі Усика він мав проявити повагу, стати скромнішим і навчитися слухати,

– сказав Нельсон.

Ексчемпіон також пригадав історію про те, як Джошуа нібито відмовився від спарингу, зазначивши, що раніше той звик працювати лише на власних умовах. На його думку, саме через це Джошуа часто змінював тренерів.

Тепер, нарешті, він когось слухає. Єдиний раз, коли він виявляв таку повагу, був із Робом Маккракеном,

– підсумував він.

Свій наступний поєдинок Джошуа проведе 25 липня проти албанського боксера Крістіана Пренги. Цей бій стане підготовкою перед майбутньою зустріччю з Тайсоном Ф'юрі, яка запланована на кінець 2026 року. Водночас сам Ф'юрі проведе свій розігрівальний поєдинок днем раніше – 24 липня, коли вийде в ринг проти Маріуша Ваха.