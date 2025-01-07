31-летний боксер высказался о намерениях провести бой с Эй-Джеем. Баколе не сомневается в своих силах и заявил, что с легкостью победит, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу спортсмена в Х.

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Баколе пообещал уничтожить Джошуа

Мартин Баколе опубликовал видео, в котором пренебрежительно обратился к бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа. Конголезец бросил вызов британскому супертяжеловесу.

Баколе дал обещание, что отправит Эй-Джея в нокаут в первом раунде. Он также отметил, что уже предлагал экс-чемпиону мира провести бой, но он отказывается из-за страха.

Я бросал тебе вызов, я хотел тебя нокаутировать. Позор тебе. Сколько раз я тебе бросал вызовы? Сколько раз я просил тебя подраться со мной в Африке? Тебе должно быть стыдно за себя. Я хочу драться с тобой. Я хочу нокаутировать тебя,

– сказал Баколе.

Конголезец также вспомнил бой с Даниэлем Дюуба, отметив, что он ему дважды сломал нос, а британец наглухо нокаутировал Энтони Джошуа. Таким образом Баколе подчеркнул слабость Эй-Джея.

Мартин назвал себя африканским воином и гигантом. В конце своего обращения Баколе в очередной раз отметил,, что без проблем отправит Энтони Джошуа в нокаут.