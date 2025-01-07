31-річний боксер висловився про наміри провести бій з Ей-Джеєм. Баколе не сумнівається у своїх силах та заявив, що з легкістю переможе, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку спортсмена в Х.

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Баколе пообіцяв знищити Джошуа

Мартін Баколе опублікував відео, у якому зневажливо звернувся до колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Конголезець кинув виклик британському супертяжу.

Баколе дав обіцянку, що відправить Ей-Джея в нокаут в першому раунді. Він також зазначив, що вже пропонував ексчемпіону світу провести бій, але він відмовляється через страх.

Я кидав тобі виклик, я хотів тебе нокаутувати. Ганьба тобі. Скільки разів я тобі кидав виклики? Скільки разів я просив тебе побитись зі мною в Африці? Тобі має бути соромно за себе. Я хочу побитися з тобою. Я хочу нокаутувати тебе,

– сказав Баколе.

Конголезець також пригадав бій з Даніелем Дюуба, зазначивши, що він йому двічі зламав носа, а британець наглухо нокаутував Ентоні Джошуа. Таким чином Баколе підкреслив слабкість Ей-Джея.

Мартін назвав себе африканським воїном та гігантом. В кінці свого звернення Баколе вкотре наголосив на тому, що без проблем відправить Ентоні Джошуа в нокаут.