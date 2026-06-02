Результат этого противостояния оценил Энтони Джошуа. Своим мнением бывший чемпион мира в супертяжелом весе поделился на ютуб-канале The Stomping Ground.

Смотрите также Известная певица может сорвать бой Фьюри – Джошуа: появились сенсационные детали

Что сказал Джошуа о бое Усик – Верховен?

По мнению британца, главную роль в развязке боя сыграл судья в ринге. Джошуа отметил, что поединок был хорошим, однако акцентировал внимание на преждевременном, по его мнению, решении рефери.

Усик сделал то, что сделал. Помните: дело было не в Усике, а в рефери,

– заявил Энтони.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он подчеркнул, что действия третьих лиц в ринге часто становятся решающими для спортивного будущего атлетов.

К сожалению, от рефери зависят карьеры бойцов. Мы видели это снова и снова в профессиональном боксе. Рефери принял решение. Он профессионал,

– добавил экс-чемпион.

В завершение Джошуа выразил надежду на проведение повторного поединка между украинцем и нидерландцем, назвав потенциальный реванш "грандиозным".

Какие ключевые события боя Усик – Верховен?

Поединок между украинским чемпионом и легендой кикбоксинга из Нидерландов, состоявшийся 23 мая в Гизе на фоне знаменитых пирамид, завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

Несмотря на статус аутсайдера в классическом боксе, Верховен приятно удивил зрителей своей активностью в начале боя.

За несколько секунд до финального гонга 11-го раунда опыт Усика дал о себе знать: он точным прямым ударом отправил Верховена в нокдаун. Когда Рико поднялся, Усик бросился на добивание, однако за одну секунду до завершения раунда рефери Марк Лайсон остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Поединок вызвал оживленные споры, поскольку на момент остановки Усик находился на грани первого поражения в карьере.