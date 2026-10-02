Организаторы выступали за Нью-Йорк, однако Джошуа настоял на проведении боя в Великобритании, желая выступить перед родными болельщиками. В итоге встреча запланирована на 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе, сообщает 24 Канал.

Ожидания Джошуа от боя с Фьюри

В конце сентября боксеры провели первую официальную пресс-конференцию в Лондоне. Несмотря на недавние обиды и жесткий треш-ток, первая совместная встреча прошла в неожиданно дружеской атмосфере. Спортсмены много шутили, а их дуэль взглядов длилась больше минуты и завершилась улыбками.

Однако за кулисами настрой соперников остается предельно серьезным. Джошуа в комментарии для Sky Sports раскрыл свой план на бой против Фьюри. "Эй-Джей" нацелен на быструю и бескомпромиссную победу.

Я крепкий, меня трудно победить, иногда я показываю слабости, но это только добавляет зрелищности для болельщиков у экранов. Дальше будет еще больше. Путь Энтони Джошуа на этом не заканчивается. Для меня было важно, чтобы бой прошел в Великобритании. Я собираюсь подарить своим болельщикам яркий нокаут. Возможно, прямо в первом раунде. Настраиваюсь на это, если честно. Так, именно такой у меня план,

– заявил Джошуа.

Энтони также отдал должное мастерству соперника, отметив, что Фьюри демонстрирует высокий класс, является разносторонним боксером и довольно неплохо двигается на ринге. В то же время Джошуа подчеркнул, что собирается буквально "уничтожить" "Цыганского короля" в самом начале боя.

На кону в этом историческом противостоянии будет стоять титул WBA Super, а также специальный уникальный пояс "Битва за Британию".

Шоу будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на стриминговой платформе Netflix, что сделает этот вечер бокса одним из главных спортивных событий года.