Промоутер Джошуа назвал всех возможных соперников британского супертяжеловеса

Энтони Джошуа уже возобновил тренировки, чтобы в ближайшее время провести бой. Однако конкретики относительно следующего поединка британского боксера нет.

Эдди Хирн высказался относительно будущего своего подопечного. Промоутер назвал пять возможных соперников ЭйДжея в 2025 году, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Возможные соперники Джошуа

Функционер считает, что идеальным вариантом для Энтони Джошуа является реванш против Даниэля Дюбуа. Однако для британского боксера существуют другие варианты развития событий.

Эдди Хирн рассказал, с кем может подраться ЭйДжей в следующем поединке. В списке потенциальных соперников британца именитые и сильные боксеры, которые могут нанести ему вред.

Даниэль Дюбуа все еще является фаворитом на то, чтобы стать следующим соперником. В идеальном мире он (Джошуа – 24 канал) будет драться с Фьюри, если не выйдет с Дюбуа. Есть также Джозеф Паркер, с которым, по моему мнению, получился бы замечательный бой, есть Агит Кабаел и Деонтей Уайлдер,

– сказал Хирн.

Промоутер отметил, что Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа в сентябре прошлого года. Тогда британец уступил своему соотечественнику нокаутом в пятом раунде.