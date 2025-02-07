Барри Макгиган высказался насчет бывшего чемпиона мира. Ирландский промоутер поделился мыслями относительно возможного следующего боя ЭйДжея, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Какую сумму заработал Джошуа

Барри Макгиган прокомментировал потенциальный поединок Джошуа – Баколе. Ирландский промоутер посоветовал Энтони не драться с конголезским супертяжеловесом.

Также Макгиган озвучил сумму, которую бывший чемпион мира заработал за свою карьеру. Поэтому, по его мнению, поединок против Мартина Баколе не имеет смысла для ЭйДжея.

Если бы я был тренером Энтони Джошуа, я бы не советовал, ему драться с Баколе. Джошуа уже заработал 200 миллионов фунтов стерлингов за карьеру, а если он примет бой с Баколе, то окажется в безвыходной ситуации,

– сказал Макгиган.

Отметим, что ранее Мартин Баколе и его промоутер подтвердили, что ведутся переговоры о бое с британцем. Впоследствии Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, опроверг эту информацию.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа выходил в ринг осенью 2024 года. Тогда ЭйДжей потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка.