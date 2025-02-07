Баррі Макгіган висловився щодо колишнього чемпіона світу. Ірландський промоутер поділився думками щодо можливого наступного бою ЕйДжея, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Яку суму заробив Джошуа

Баррі Макгіган прокоментував потенційний поєдинок Джошуа – Баколе. Ірландський промоутер порадив Ентоні не битись з конголезьким супертяжем.

Також Макгіган озвучив суму, яку колишній чемпіон світу заробив за свою кар'єру. Тому, на його думку, поєдинок проти Мартіна Баколе немає сенсу для ЕйДжея.

Якби я був тренером Ентоні Джошуа, я б не радив, йому битися з Баколе. Джошуа вже заробив 200 мільйонів фунтів стерлінгів за кар'єру, а якщо він прийме бій з Баколе, то опиниться у безвихідній ситуації,

– сказав Макгіган.

Зазначимо, що раніше Мартін Баколе та його промоутер підтвердили, що ведуться перемовини щодо бою з британцем. Згодом Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, спростував цю інформацію.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа виходив у ринг восени 2024 року. Тоді ЕйДжей зазнав нищівної поразки від Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді поєдинку.