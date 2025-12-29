Джошуа получил предложение о бое с боксером, у которого ранее отобрал титул WBO

Энтони Джошуа недавно вернулся на ринг, одолев Джейка Пола. Теперь "Эй Джея" ожидают другие более серьезные вызовы, чем бой против американского блогера.

Британский боксер получил предложение относительно следующего поединка. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

Читайте также Чемпион мира выбрал боксеров, которые будут королями хевивейта после ухода Усика на пенсию

Кто хочет подраться с Джошуа?

Джозеф Паркер выразил желание драться против Джошуа. Новозеландский боксер хочет провести реванш и поквитаться за поражение в прошлом.

Он отметил, что это будет совсем другой поединок. Паркер не сомневается в том, что сможет победить "Эй Джея".

Это будет совсем другой поединок. Он выиграл первый бой – думаю, я могу забрать второй, но посмотрим. Я его побежу, а потом, возможно, мы проведем и третий бой а потом возможно мы проведем и третий бой,

– сказал Паркер.

Напомним, что боксеры встречались в очном противостоянии в 2018 году. В том поединке Джошуа нанес первое поражение на тот момент непобежденному чемпиону мира по версии WBO Паркеру и отобрал титул.

Отметим, что недавно Джошуа получил другое предложение по бою. Британец может подраться за титул.

С кем может подраться Джошуа?

По информации Boxing News 24, Джошуа может подраться с Фабио Уордли за титул WBO. Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что ждет ответа от "Эй Джея" относительно поединка.

Если "Эй Джей" в течение определенного времени не примет решение, то Уордли назначат обязательного претендента. И тогда, вероятно, Фабио будет защищать титул в бою против Мозеса Итаумы.

Чем занимается Джошуа после боя с Полом?