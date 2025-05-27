Джошуа ведет переговоры о трех боях: в потенциальном списке дубль с пенсионером Фьюри

Энтони Джошуа перенес операцию на травмированном плече и проходит реабилитацию. Несмотря на это все британский супертяжеловес активно работает над своим будущим.

Энтони Джошуа ведет переговоры с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх о сделке, в которую будет включено три поединка для Эй Джея. Сейчас это соглашение не подписано, пишет 24 Канал со ссылкой на NoSmokeBoxing.

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С кем может подраться Джошуа

Среди потенциальных соперников в этой сделке может быть Тайсон Фьюри, а точнее – дубль против "Цыганского короля". А также Диллиан Уайт или Джаред Андерсон.

Справка. Диллиан Уайт провел на профи-ринге 33 встречи – 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях. У Джареда Андерсона 18 проведенных боев в профессионалах, в которых одержал 17 побед (15 – нокаутом) при одном поражении.

Напомним, что Эй Джей проведет свой следующий бой не раньше осени текущего 2025-го года. СМИ приписывают Джошуа как раз битву против Фьюри. Хотя в начале этого года Тайсон в очередной раз ушел на пенсию и, похоже, не собирается возвращаться на профессиональный ринг. "Цыганский король" попрощался с боксом после двух поражений от Александра Усика в 2024-м, поставив точку на 37-ми поединках: 34 победы (24 – нокаутом), 2 поражения и одна мировая.

К слову, последний раз Джошуа выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда неожиданно был нокаутирован в бою против Даниэля Дюбуа. Это поражение стало для 35-летнего британского супертяжеловеса четвертым в 32-х поединках в профессионалах при 28 победах (25 – нокаутом).