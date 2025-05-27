Ентоні Джошуа веде перемовини із головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх щодо угоди, у яку буде включено три поєдинки для Ей Джея. Наразі ця угода не підписана, пише 24 Канал із посиланням на NoSmokeBoxing.

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З ким може побитись Джошуа

Серед потенційних суперників у цій угоді може бути Тайсон Ф'юрі, а точніше – дубль проти "Циганського короля". А також Ділліан Вайт або Джаред Андерсон.

Довідка. Ділліан Вайт провів на профі-рингу 33 зустрічі – 30 перемог (20 – нокаутом) при 3-х поразках. У Джареда Андерсона 18 проведених боїв у професіоналах, у яких здобув 17 звитяг (15 – нокаутом) при одній поразці.

Нагадаємо, що Ей Джей проведе свій наступний бій не раніше осені поточного 2025-го року. ЗМІ приписують Джошуа якраз битву проти Ф'юрі. Хоча на початку цього року Тайсон вчергове пішов на пенсію та, схоже, не збирається повертатись у професійний ринг. "Циганський король" попрощався із боксом після двох поразок від Олександра Усика у 2024-му, поставивши крапку на 37-ми поєдинках: 34 перемоги (24 – нокаутом), 2 поразки та одна мирова.

До слова, востаннє Джошуа виходив у ринг у вересні минулого року, коли несподівано був нокаутований у бою проти Даніеля Дюбуа. Ця поразка стала для 35-річного британського супертяжа четвертою у 32-х поєдинках у професіоналах при 28 перемогах (25 – нокаутом).