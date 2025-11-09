Обиженный Усиком боксер неожиданно вызвал Джошуа на реванш

Все больше слухов появляется вокруг возвращения в ринг Энтони Джошуа. Менеджер Даниэля Дюбуа назвал бойца, на которого следует обратить внимание Эй Джею.

Сэм Джонс рассказал, что именно Даниэль Дюбуа является самым интересным соперником для Энтони Джошуа. Менеджер "Динамита" заверил, что Эй Джей хотел бы взять реванш у его клиента, передает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

С кем Джошуа стоило бы провести бой?

Менеджер Дюбуа вспомнил, как Джошуа после поражений от Энди Руиза и Александра Усика сразу выходил на реванш против этих соперников. В то же время Джонс высказался о готовности Дюбуа к такому возможному реваншу против Джошуа.

Если не брать Фьюри, то Дюбуа – самый интересный вариант для Джошуа. Энтони очень конкурентный боксер, он хочет отвечать на поражения. Он сразу пошел на реванш с Руисом, попытался отомстить Усику. Дюбуа готов ко второму бою с Джошуа, хотя понимает, что Энтони хочет мести,

– заявил менеджер Дюбуа.

К слову, стало известно о желании Джошуа подраться в андеркарде вечера бокса в Гане 20 декабря.

Отметим, что последний раз Энтони выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда был нокаутирован как раз Даниэлем Дюбуа. Это поражение стало четвертым для Эй Джея при 28-ми победных боях (25 – нокаутом). В то же время Дюбуа в июле 2025-го проиграл нокаутом Александру Усику.

Джошуа хочет присоединиться к лагерю Усика?